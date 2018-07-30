شرطة دبي تنظم مسيرة توعوية لطواقم الوسائل البحرية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

ضمن حملة «سلامة الشواطئ»، التي أطلقتها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، بالتعاون مع بلدية دبي والشركاء الاستراتيجيين، نظم مركز شرطة الموانئ مسيرة بحرية توعوية خاصة لطواقم الوسائل البحرية من أصحاب اليخوت والزوارق والدراجات المائية.

وانطلقت المسيرة البحرية التي شاركت فيها 9 زوارق لشرطة دبي، من شاطئ الجميرا مروراً ببرج العرب وشاطئ بين القصرين، ثم انتقلت إلى منطقة نخلة الجميرا ثم إلى منطقة شاطئ «الجي بي أر»، لتختتم فعالياتها في شاطئ منتجع جبل علي.

وأكد المقدم علي عبد الله القصيب النقبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في مركز شرطة الموانئ، أن المشاركين في المسيرة قدموا التوعية لطواقم الوسائل البحرية حول إجراءات السلامة والأمان الواجب اتخاذها في المناطق القريبة من الشواطئ.