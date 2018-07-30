دورة في «دار البر» لشرح مهارات تلاوة القرآن

المصدر: دبي- البيان

نظم مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم، فرع الإناث، التابع لجمعية دار البر، دورة تدريبية متخصصة حول شرح كتاب «تحفة الأطفال»، المتخصص في تعليم مهارات تلاوة القرآن الكريم وتجويده، حيث حصلت 20 محفظة ومشرفة في مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم على سند متن الكتاب.

يأتي ذلك في إطار الفعاليات العلمية للمشروع القرآني والجمعية، الرامية إلى تعزيز خدمة كتاب الله، عز وجل، ودعم حفظته من الأهالي بالعلوم الشرعية، عبر تطوير قدرات ومعارف معلمات ومشرفات المشروع القرآني، ونشر ثقافة قرآنية سليمة وراسخة في أوساط المجتمع المحلي.

وقالت أسماء الريس، رئيسة قطاع شؤون المرأة في «دار البر»: إن البرنامج العلمي الشرعي للدورة القرآنية، الذي احتضنه مركز الممزر لتحفيظ القرآن الكريم في دبي، تواصل 13 يوماً، وتوج بحصول 20 محفظة ومشرفة في مشروع البر لتحفيظ القرآن الكريم على سند متن «تحفة الأطفال»، وتجسد نجاح الدورة في رفع المستوى العلمي لمعلمات المشروع ومشرفاته في تصحيح أخطاء طلبة القرآن الكريم وحفظته في التجويد، عبر ورش عمل متخصصة تضمنتها الدورة.