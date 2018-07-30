أجواء كرنفالية وحشد جماهيري في ختام مهرجان ليوا عجمان للرطب

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

اختتمت ليلة أول أمس فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب في دورته الخامسة، والذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على مدى أربعة أيام في قاعة الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف، وذلك وسط أجواء كرنفالية وحضور جماهيري كبير.

وشهد المهرجان زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، حيث تفقد أركان المهرجان وفعالياته.وأكدت اللجنة المنظمة زيادة عدد الزوار خلال أيام المهرجان بنسبة 40% عن العام الماضي.

وقدم المهرجان أكبر عرض لأجود ما أنتجه النخيل في دولة الإمارات، حيث عرض عشرات المزارعين أفضل وأفخر أنواع الرطب والتمور.

وأشاع المهرجان أجواء الفرح لدى الأسر بما رافقه من برامج تراثية ومسابقات للأطفال وعروض موسيقي واُمسيات شعرية.

واشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات والأنشطة، التي تستهدف إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، وذلك ضمن أجواء احتفالية حافلة بالمرح والفعاليات المشوقة لكل أفراد العائلة.

ونجح المهرجان الذي استمرت فعالياته أربعة أيام في تحقيق رؤية القائمين عليه في جعله مصدر جذب للزوار، ومنصة تحفيز اقتصادي وزراعي، وإحياء التراث الإماراتي وتقاليده العريقة من خلال الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية التي شملت أكثر من 12 مسابقة متميّزة، في حين تم تكريم جميع الفائزين وسط حضور آلاف العائلات من دولة الإمارات وخارجها.

تنوع البرامج

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: نجح مهرجان ليوا عجمان للرطب في تعزيز مكانته التراثية والسياحية بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة ومتابعتها المستمرة لتطور المهرجان منذ دورته الأولى وتنوع البرامج التي يقدمها، الأمر الذي يظهر من خلال النمو الذي يحققه في عدد الزوار والمشاركين من عام إلى آخر.

وأكد الجزيري أن فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب صممت للتأكيد على حضور نهج الوالد المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذكراه في تفاصيل حياة المجتمع الإماراتي المواطن والمقيم، وترجمة لحبه لشجرة النخيل، وانسجاماً مع توجيهات القيادة وترجمة لرؤيتها في الحفاظ على العادات.

وشهد المهرجان بدورته الخامسة عشرات المشاركات في مسابقاته المتنوعة مثل مسابقة مزاينة الرطب أو مسابقة الفواكه والحمضيات التي تضمنت 5 فئات هي سلة الليمون، وسلة اللوز، وسلة المانغو، وسلة الفواكه، وسلة الحمضيات، ومسابقة الحلويات الشعبية والحلويات المعاصرة، ومسابقة التصوير الفوتوغرافي وغيرها.

جوائز

شهدت فعاليات المهرجان تكريم 15 فائزاً في مسابقة الحمضيات والفواكه بفئاتها الخمس، حيث فاز محمد المزروعي بالمركز الأول في مسابقة سلة اللوز، وفاز خالد الرايحي بالمركز الأول في مسابقة سلة الليمون، وراشد الهياري في مسابقة سلة المانغو، بينما فاز في مسابقة سلة الحمضيات محمد المزروعي، وموزة المزروعي في مسابقة سلة الفواكه. وفي مسابقة الطبخ بالفنادق فاز فندق فيرمونت عجمان بالمركز الأول، فيما فازت زكية عبده بالمركز الأول في مسابقة الحلويات الشعبية والمعاصرة.