«طرق دبي» توفّر خدمات دفع الرسوم عبر تطبيق بالهواتف الذكية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات خدمة الدفع من خلال «Apple Pay»، عبر تطبيق الهيئة الذكي في «هواتف أبل»، والتي توفر للمتعاملين سرعة إنجاز دفع الرسوم لمختلف خدمات الهيئة بطريقة سهلة وآمنة مع الحفاظ على الخصوصية.

وتعتبر الهيئة من أوائل الدوائر الحكومية في الإمارات في استخدام هذه التقنية، وذلك في إطار سعي الهيئة لمواكبة مبادرة «المدينة الذكية»، التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة، وتجسيد للغاية الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية» والثالثة المتمثلة بـ«إسعاد الناس».

وقال محمد الخياط، مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة: إنه أصبح بمقدور مستخدمي تطبيق هيئة الطرق والمواصلات «RTA Dubai» الاستفادة من خدمة الدفع «Apple Pay» لدفع الرسوم المتعلقة بعدد من خدمات هيئة الطرق والمواصلات بطريقة آمنة، عبر استخدام بصمة الإصبع على هواتف أبل، موضحاً أنه يمكن استخدام هذه التقنية بإضافة بطاقات الائتمان وبطاقات السحب أو البطاقات مسبقة الدفع إلى iPhone أو iPad أو Apple Watch أو أجهزة Mac لدفع رسوم الخدمات التالية: إعادة شحن بطاقة نول، وإعادة تعبئة رصيد حساب المواقف، وتجديد ملكية مركبة، وتجديد رخصة القيادة، واستبدال رخصة القيادة بدل فاقد، ودفع المخالفات.

وأكد الخياط حرص الهيئة على توفير أحدث وسائل الدفع عبر القنوات الذكية لمستخدمي خدماتها، ما يرفع معدلات رضى المتعاملين بوصفهم يحتلون أولويات اهتمام الهيئة في أجندة عملها، ويعزز مبادرة «المدينة الذكية»، التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، مع مواكبتها مع الغاية الاستراتيجية الأولى «دبي الذكية»، و«إسعاد الناس».