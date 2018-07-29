عبدالله النعيمي: المركز الـ6 في مؤشّر الخدمات الذكية يقربنا من رؤية 2021

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، أن حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز السادس عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية «الذكية»، بحسب تقرير تنمية الحكومات الإلكترونية الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018، يقرب الدولة كثيراً من تحقيق رؤيتها 2021، وتطلعات القيادة الرشيدة بتصدر دول العالم بمختلف المجالات وصولاً لتحقيق المئوية 2071.

ولفت معاليه إلى أن هذا الإنجاز الكبير وغيره تحقق بفضل الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة وتمكينها الموارد البشرية بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن مثل هذه الإنجازات تتطلب منا العمل بروح الفريق الواحد ومزيداً من العمل ومضاعفة الجهد للمحافظة على المكتسبات والبناء عليها.