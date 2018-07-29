دورة لمفتّشي الجمارك الاتحادية عن «السلائف الكيميائية»

المصدر: ■دبي - البيان

نظّم مركز حماية الدولي للتدريب في شرطة دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية جمارك دبي، دورة «السلائف الكيميائيّة» لمفتّشي الجمارك الاتحادية، وذلك في نادي الضباط بمنطقة القرهود.

وأكد العقيد عبد الله الخياط مدير مركز حماية الدولي في شرطة دبي، أن الدور تهدف لتدريب وتأهيل المفتّشين في مجال السّلائف وماهيّتها وطرق تهريبها، وذلك تصدياً لعمليات سوء استخدامها، إلى جانب توعية المشاركين بأساليب وطرق مروّجي المخدرات وكيفية الكشف عنها.

بدوره، قال طارق عبد الله بورحيمة مدير إدارة التطوير الجمركي بالإنابة في الهيئة الاتحادية للجمارك، إن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في مكافحة تهريب المخدرات في المنافذ الجمركية في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف دعم المنافذ بأحدث أجهزة الفحص والتفتيش ورفع كفاءة مفتشي الجمارك عبر تعزيز المعارف والتدريب وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وتطبيق أفضل الممارسات.

وأشاد بورحيمة بمستوى التعاون بين الهيئة الاتحادية للجمارك وشرطة دبي ومركز حماية الدولي للتدريب في مجال تعزيز دور الجمارك في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة ومكافحة تهريب المخدرات والمواد الممنوعة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجاً للتعاون الذي يساهم في تحقيق أهداف ورؤية الإمارات 2021 ومؤشرات الأجندة الوطنية.

وأوضح أن ورشة السلائف الكيميائية تساهم في رفع مستوى الوعي الأمني والجمركي وتعزيز القدرات المعرفية لدى مفتشي الجمارك في الدولة ومواجهة تهريب المخدرات والسلائف الكيمائية عن طريق زيادة معارف وخبرات المفتشين الجمركيين في التعرف على أنواع السلائف وكيفية التعامل معها.

بدورها، قدمت المقدم خولة بوسمره، رئيس قسم مراقبة السّلائف الكيميائيّة في الإدارة العامّة لمكافحة المخدّرات بشرطة دبي، خلال الدورة شرحا للمشاركين حول ماهية السلائف وطبيعتها كمواد أوّلية تدخل في العديد من الصناعات، مستعرضة جدولي السلائف الأول والثاني المعتمدين من الأمم المتحدة، موضّحة أن هذه المواد مشروعة واستخداماتها كذلك، لكن البعض يستغلها لصناعة المخدّرات والترويج لها طمعا في الربح المادي.

كما وقدمت شرحاً حول إجراءات الرّقابة وقوانين تسجيل الشركات الكيميائية من وزارة الصحة بالتنسيق مع قسم السلائف بشرطة دبي، متطرّقة إلى المخدرات التصنيعية ونصف التصنيعية، والطرق التي تستخدم في تصنيع المخدرات باستخدام هذه المواد الأوّليّة.

يُذكر أن هذه الدورة هي جزء من سلسلة دورات وورش عمل تعكف شرطة دبي على تنفيذها سنويا لأجهزة مكافحة المخدرات والمعنيين بذات الاختصاص للتوعية بالسلائف الكيميائية وطرق تهريبها ومراقبتها، وذلك ضمن جهودها الدائمة للتصدي ومواجهة آفة المخدرات، واستثمار كافة الوسائل التقنية، وتأهيل الكوادر العاملة في مجال مكافحة المخدرات لاسيما في ظل تطور آليات الجريمة والعمل على مكافحتها، الأمر الذي من شأنه ترسيخ وتعزيز شعور أفراد المجتمع بالأمن والأمان.