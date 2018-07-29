مجلس القيادات التنفيذية لشرطة دبي يناقش خطة مجلس الابتكار في 100 يوم

المصدر: ■دبي - البيان

ترأس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية، وذلك في مركز شرطة المرقبات، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء أحمد حمدان بن دلموك، مدير الإدارة العامة للتدريب، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وممثلي مجالس شرطة دبي، حيث جرى مناقشة خطة مجلس الابتكار في 100 يوم.

وناقش المجتمعون قرارات الاجتماع السابق والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات الإدارية.

واستعرض المقدم بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم المؤسسي والتميز في الإدارة العامة للتميز والريادة، نتائج معالجة الإدارات العامة ومراكز الشرطة لمجالات التطوير والتحسين في ضوء مخرجات تقارير التقييم المؤسسي، حيث أشار إلى وجود تحسن بنسبة 37.3% في العام 2017 مقارنة بالعام 2016، بالإضافة إلى مدى تأثير تلك النتائج في استراتيجية شرطة دبي.

كما استعرض المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع، مدير مركز المعرفة والابتكار، خطة مجلس الابتكار في 100 يوم، والتي تضمنت أربعة محاور تتمثل في مختبر الابتكار في شرطة دبي، ومنصة المبتكرين، والبرنامج التدريبي التخصصي للمبتكرين، ونظام مكافئة المبتكرين.

وقدم النقيب أحمد محمد أحمد بن فهد، مدير إدارة التقنيات بالوكالة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، نبذة للحضور عن مشروع المفقودات والمعثورات وخطة إطلاقه على مستوى شرطة دبي. كما ناقش الاجتماع عدداً من البرامج المدرجة في جدول الأعمال المقدمة من الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، والإدارة العامة للتميز والريادة.