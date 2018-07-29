«كهرباء دبي» تبدأ مخيم «مهندس المستقبل» الصيفي اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الـ 5 من مخيم «مهندس المستقبل»، للأطفال من أبناء الموظفين الذين تتراوح أعمارهم من 12 إلى 15 سنة في خيمة «القراءة طاقة إيجابية» التابعة للهيئة في حديقة زعبيل في دبي، وذلك على مرحلتين؛ الأولى تبدأ اليوم (29 يوليو) وتمتد حتى 9 أغسطس 2018، والثانية خلال شهر ديسمبر المقبل على أن يتم تخريج المشاركين عقب استكمال المرحلتين.

ويتضمن برنامج المخيم هذا العام أنشطة نظرية، وأخرى تطبيقية حول كيفية استخدام أنظمة الطاقة للتحكم في تشغيل الآلات والمعدات، إضافة إلى التعرف على المهارات الأساسيّة في مجال الروبوتيكس «التحكم الآلي»، وكيفية بناء وتطوير برامج وتطبيقات الهواتف الذكية.