«الخارجية» وشرطة أبوظبي توجّهان لسفر آمن للمواطنين

المصدر: ■أبوظبي - البيان

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي نصائح للمواطنين المسافرين خارج الدولة، للاستمتاع بسفر آمن بعيد عن كل ما ينغصه.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى استخدام جواز سفر الطوارئ، الذي يعتبر أول جواز طوارئ في العالم العربي يصدر بمعايير أمنية عالمية تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، مؤكدة أن مدة صلاحية الجواز 6 أشهر من تاريخ إصداره وهو معتمد حالياً لدخول الدولة بناءً على مذكرات تفاهم بهذا الشأن.

وقال راشد الظاهري مدير إدارة شؤون المواطنين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إن جواز الطوارئ الإماراتي يصدر من بعثات الدولة في الخارج لحالات عدة.

حذر

بدورها، طالبت شرطة أبوظبي الجمهور باتخاذ الحيطة والحذر أثناء السفر في الخارج، وعند التسوق بشكل خاص واستخدام المتاجر الإلكترونية.وحذر العقيد عمران المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، الجمهور من المخاطر التي تلحق بهم باستيلاء القراصنة على بيانات حساباتهم المصرفية عبر شبكة الإنترنت.

ومن جانبه، حذر الرائد خالد النيادي، رئيس قسم الجرائم الإلكترونية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في «المديرية» من فقدان أو رمي تذاكر الصعود إلى الطائرة «البوردنج»، وبطاقات المفاتيح الإلكترونية الخاصة لفتح الأبواب المنزلية أو الفندقية، نظراً لأنها تحمل أسراراً شخصية في غاية الأهمية لصاحبها، تتضمن اسمه ومعلومات أخرى يجب أن تبقى في نطاق آمن.