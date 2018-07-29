«حميد الخيرية» تنفذ مشاريع بـ20 مليوناً خلال النصف الأول

المصدر: Ⅶعجمان - أسامة أحمد

نفذت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ حجم الإنفاق في هذه المشاريع 20.342 مليون درهم من أجل تعزيز التكافل والتضامن المجتمعي.

وخصصت المشاريع في دعم الأسر المتعففة وتوفير سبيل الحياة الكريمة للمحتاجين، كما شهد «عام زايد» تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز مسيرة العمل الخيري، ومضاعفة الجهود من اجل زيادة رقعة المشاريع سنوياً وفق الخطط والبرامج التي ترسمها المؤسسة لإسعاد أفزاد المجتمع.

وقالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية لـ«البيان»، إنه تم بحمد الله تنفيذ حزمة مشاريع بلغ عددها 19 مشروعاً خيرياً وإنسانياً، خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشاريع جاء تزامناً مع عام زايد وإيماناً بدور المؤسسة في دعم الأسر المتعففة، والأيتام ولتعزيز لحمة المجتمع وتقديم يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين.

وأشارت النعيمي إلى أن المؤسسة تعمل جاهدة سنوياً لزيادة رقعة العمل الخيري والإنساني ومضاعفة حجم العمل والمبادرات، موضحة أنه تم تنفيذ مشروع دعم أصحاب الهمم بتقديم مساعدات بقيمة 98 ألف درهم بهدف إدخال البهجة والسرور وإسعاد أصحاب الهمم، كما تم تنفيذ مشروع بنك الطعام، حيث قامت المؤسسة بتوزيع 3000 وجبة غذائية أسبوعياً على مدار 6 أشهر للأسر المتعففة بقيمة 350 ألف درهم، وتنفيذ مشروع الحقيبة الشتوية وذلك بتوفير ملابس الشتاء لعمال دائرة البلدية والتخطيط بقيمة 10 آلاف درهم وذلك في إطار دعم المؤسسة لفئة الخدمات المساندة.

كما قدمت المؤسسة نصف مليون درهم دعماً للمتعثرين في قضايا مالية، واحتفلت المؤسسة بيوم السعادة العالمي بإدخال الفرحة والسرور على الأطفال الأيتام البالغ عددهم 255 يتيماً وذلك بصرف مبلغ 150 ألف درهم.وأشارت إلى أن المؤسسة صرفت 252 ألف درهم ضمن مشروع كفالة الأيتام عبر تقديم مبالغ مالية شهرياً، وحظي مشروع كفالة طالبات العلم بـ 406 آلاف درهم، وتقديم 250 ألف درهم ضمن مبادرة ايسر لأصحاب القضايا والمديونات.