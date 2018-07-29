بناء مساكن للمواطنين قبل صرف القروض من دون فوائد

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، بالتعاون مع شركة «مدن العقارية»، المُكلّفة من حكومة أبوظبي والمتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والإسكانية في الإمارة، عن إطلاقها خدمة جديدة للمواطنين تتمثل في بناء منازلهم قبل صرف قروضهم الإسكانية، من دون فوائد.

جاء ذلك خلال توقيع هيئة أبوظبي للإسكان وشركة مدن العقارية، اتفاقية شراكة في إطار الجهود المكثفة لتطوير نوعية وجودة بناء المساكن، بحضور حمد نخيرات العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، وعبدالله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية، وعدد من المديرين والمسؤولين.

وبهذه المناسبة قال حمد نخيرات العامري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، إن هذه المبادرة تستلهم حرص القيادة الرشيدة على إسعاد المواطنين وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، وتأتي في إطار الرعاية الكبيرة التي توليها لهم باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي لكافة المبادرات والمشاريع التي تنفّذها مختلف مؤسسات الدولة.

استقرار

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال الخدمات الإسكانية التي تقدمها إلى توفير الاستقرار الاجتماعي للمواطن في إمارة أبوظبي، وتقديم خدمات إسكانية وفقاً لأعلى المعايير، وإسعاد المواطنين من خلال تقديم جميع أشكال الدعم لتحقيق الاستقرار السكني في أقل مدة وأعلى جودة، كما تسعى الهيئة لإنشاء الحي الإماراتي المتكامل، الذي تتوفر فيه كل سبل الراحة للمواطن من خلال توفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها في حياته اليومية مثل: المدارس، العيادات، الحدائق، المساجد، الملاعب الرياضية والمحال التجارية.

وأوضح العامري أن الخدمة الجديدة ستشمل في المرحلة الأولى مناطق محددة في (مدينة الرياض)، بأبوظبي والتي تم اختيارها وفقاً لدراسات أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركة مدن العقارية، منوهاً بأن الهيئة تعمل حالياً على دراسة تنفيذ الخدمة الجديدة لتشمل مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي.

استراتيجية

من جهته، قال عبدالله الساهي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدن العقارية» إن الخدمة الجديدة المقدمة من هيئة أبوظبي للإسكان تعد خطوة استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين السكنية على أكمل وجه، حيث تُمكِّن المستفيدين في مشروع «مدينة الرياض» من تصميم وتطوير منازلهم المستقبلية فوراً ودون أي انتظار، مشيراً إلى أنه من خلال هذه الخدمة الجديدة تسعى الشركة بأن تكون جزءاً من رحلتهم لامتلاك منازل أحلامهم وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة في التنفيذ.

وأضاف أن الشركة ملتزمة التزاماً كاملاً بتحقيق الأثر الإيجابي المنشود للمبادرات الإسكانية المختلفة التي أطلقتها القيادة الحكيمة، والذي يتمثل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين، بما يضمن تمتعهم بنوعية حياة أفضل ومستوى معيشي لائق تتوفر فيه كل احتياجاتهم.

مرحلة أولى

وأكد الساهي أن المرحلة الأولى من الخدمة ستشمل الراغبين من مُلاك الأراضي في مدينة الرياض في كل من الأحواض (17RD ،19RD ،26RD ،27RD ،28RD ،29RD) الذين لم تصرف قروضهم الإسكانية بعد، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن المجموعة الثانية من مدينة الرياض الراغبين في التسجيل بالخدمة وذلك وفق الدراسات التي نفذتها هيئة أبوظبي للإسكان لتنفيذ المشروع وفقاً لخطوات استراتيجية مدروسة.

وأوضح أن الشركة قامت بتنفيذ خطوات مُبسطة ومريحة للمواطنين وذلك لتتناسب مع سرعة الإنجاز، تبدأ بزيارة مركز المبيعات الخاص بالشركة، واختيار تصميم المـــنزل من بين مجموعة من التصاميم الجاهزة التي طورتها شركة مـــدن العقارية، والتي تم اعتمـــادها من قبل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وتوقيع عقد مبدئي ووفقاً لرغبة المواطنين واختياراتهم.

ومن جهة أخرى، أكد عبــدالله الساهي أهمية التعـــاون بيــن القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاعين .

ارتقاء

تعد الخدمة الجديدة خطوة استراتيجية في إطار سعي الهيئة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين إلى أفضل المستويات وتوفير المسكن الاستثنائي للمستفيدين خلال أقصر وقت ممكن، واختصار الخطوات والإجراءات التي تتطلبها رحلة المواطن للحصول على الخدمات الإسكانية.