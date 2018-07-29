القطامي: نسعى لبناء منظومة صحية جاذبة للإبداع

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أكّد معالي حميد محمد القطامي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات التي تواجه الهيئة ضمن مسيرة التحول التي تشهدها حالياً، التي تتطلب مضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها ضمن استراتيجيتها الطموحة ورؤيتها للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، مشيراً إلى الهيئة تواصل جهودها لـصياغة منظومة صحية متطورة قادرة على تلبية احتياجات المرضى، ضمن بيئة جاذبة للعمل والإبداع والابتكار، تستخدم أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة لخدمة المرضى.

وأشاد معاليه خلال ترؤسه اجتماع الفريق الاستراتيجي لتطبيق الهيكل التنظيمي في الهيئة، بالإنجازات التي حققتها فرق العمل المختلفة خلال الفترة الماضية، وبتكامل الأدوار وروح الإيجابية التي يتحلى بها الجميع، كلٌ في مجال اختصاصه لإنجاز مهام ومتطلبات مرحلة التحول.تميز

وقال معاليه: إن هيئة الصحة بدبي بعد اعتماد قانونها الجديد وهيكلها المرن ستمضي بكل ثقة واقتدار نحو آفاق رحبة من التميز والإبداع في ظل الرعاية الكريمة التي يحظى بها القطاع الصحي بدبي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي.

إنجازات

واستعرض الاجتماع الإنجازات والجهود المتعددة التي يقوم بها الفريق الاستراتيجي لتطبيق الهيكل التنظيمي في الهيئة من خلال تهيئة الوحدات التنظيمية على مستوى الهيئة لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد بالشكل الأمثل، ووفق برنامج زمني سلس، وتوفير المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والبشرية التي تضمن تمكين وإدارة التغيير المؤسسي المرتبط بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، والعمل على متابعة تنفيذ مهام وأعمال فرق العمل التي تم تشكيلها لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد، وتعريف موظفي الهيئة بفلسفة ومميزات ومرونة الهيكل التنظيمي بشكل عام، وأهميته في تعزيز القدرات التنافسية للهيئة واستجابته لتحديات المرحلة المقبلة.

بنود

كما ناقش الاجتماع أهمية المتابعة والتقييم الدوري لتطبيق الهيكل التنظيمي والمعايير التنظيمية والتشغيلية ذات العلاقة بتطبيق الهيكل، وآلية تطوير وتطبيق معايير انتقال الوحدات التنظيمية والموارد البشرية، وإعداد وتنفيذ خطط مؤسسية للانتقال السلس للهيكل التنظيمي.