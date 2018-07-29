«دبي للسكري» يحصل على الاعتماد الدولي للمنشآت الصحية العام الجاري

المصدر: Ⅶدبي - وائل نعيم

كشف الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية بهيئة الصحة بدبي لــ «البيان» عن أن مركز دبي للسكري يعتزم الحصول على الاعتماد الدولي للجنة الدولية المشتركة للمنشآت الصحية خلال العام الجاري، ويقوم بجهود متميزة للحصول على هذا الاعتماد، لافتاً إلى أن ثمة مشاريع توسعية مستقبلية للمركز تشمل التوسع في المساحات الداخلية للعيادات التخصصية من خلال زيادة الغرف والتوسع في الخدمات التي تقدمها لتقليل فترة الانتظار داخل المركز، وزيادة عدد الموظفين وتدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية والمثقفين الصحيين على معايير العلاج المطبقة بمركز دبي للسكري لتحويل المرضى المتحكمين في المرض إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، كذلك سيتم استحداث 4 عيادات تخصصية جديدة في مركز دبي للسكري قبل نهاية العام الجاري تشمل عيادة للسمنة وعيادات تخصصية لأمراض القلب والكلى والعيون لمتابعة مرضى السكري والحد من مضاعفاته السلبية عليهم.

علاج

وقال الدكتور بن كلبان: إن عدد المرضى الذين تلقوا العلاج في المركز خلال النصف الأول من العام الجاري وصل إلى 468 مريضاً، في حين استقبل المركز خلال العام 2016 حوالي 861 مريضاً، وفي العام الماضي 972 مريضاً.

وأضاف: يتضمن المركز عيادة متكاملة وشاملة التخصصات للأطفال المصابين بالسكري هي الأولى من نوعها في علاج سكري الأطفال على مستوى الدولة، حيث تقدم للأطفال والمراهقين المرضى جميع الخدمات العلاجية والتثقيفية والغذائية إضافة إلى الفحوصات الخاصة بمضاعفات السكري للحد من مضاعفات المرض عند الأطفال.

وقال: إن المركز يضم وحدة للعناية بالقدم لمرضى السكري هي الأولى من نوعها في القطاع الحكومي، حيث تم تزويدها بالأجهزة المتطورة وبالكوادر الطبية المتخصصة في العناية بالقدم، كما يقدم المركز خدمات فحص شبكية العين ويتضمن صالة للتمارين الرياضية للمرضى وهي وحدة خاصة يتم فيها تقييم اللياقة البدنية لمرضى السكري بإشراف أخصائي في هذا المجال.

وقال الدكتور بن كلبان: إن المركز تم تزويده بصيدلية خاصة للتسهيل على المرضى الحصول على الأدوية من المكان نفسه إضافة لخدمة المطبخ التحضيري الذي يتم من خلاله تدريب المرضى حول إعداد وجبات صحية ومخصصة لحالتهم الصحية بهدف رفع التوعية الغذائية للمرضى.

خدمات متكاملة

وتابع: يقدم المركز خدمات متكاملة للمصابين بالسكري، ومضاعفاته، كما يقدم خدمات شاملة تتضمن الكشف المبكر عن المرض والبرامج العلاجية له، وعلاج المضاعفات التي قد يصاب بها المريض مثل أمراض العيون وخدمات التثقيف الصحي للمرضى وتوعيتهم بأنماط التغذية المناسبة لهم وكيفية العناية بأنفسهم لتجنب المضاعفات السلبية للمرض، كما يقدم رعاية طبية وغذائية وتثقيفية للأطفال المصابين بمرض السكري.

وأوضح الدكتور بن كلبان أن المركز يعمل به فريق متكامل متعدد الاختصاصات يتعامل مع كل النواحي الحيوية والصحية للمريض، ويضم عدداً من الاستشاريين، وأخصائيي التثقيف الصحي، وأخصائيي التغذية، وأخصائيي العناية بالقدم، وأخصائيي شبكة العين، وأخصائيي اللياقة البدنية.

مبادرة ذكية

وأشار إلى أن المركز سيطلق مبادرة ذكية لمتابعة ومراقبة الحالات المرضية في المنازل من خلال ابتكار تطبيق ذكي سيتم تطبيقه قريباً، بحيث يتم تحميله على الهاتف الذكي للمريض وربطه بعدد من أجهزة قياس المؤشرات الحيوية للجسم وإرساله النتائج إلى الأطباء في المركز عبر التطبيق الذكي، حيث سيتم تطبيق هذه الخدمة على 30 مريضاً من مرضى المركز من غير الملتزمين بالمتابعة الدورية بهدف الكشف المبكر عن مضاعفات مرض السكري على المرضى.

دعم

ونوه بحرص هيئة الصحة بدبي على تقديم الدعم لمركز دبي للسكري ليكون من المراكز الحديثة والمتطورة على مستوى المنطقة، والقادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى من الخدمات العلاجية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية للسكان، وفق الرؤية الطموحة التي تنتهجها الهيئة للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

برامج

ينفذ المركز عدداً من البرامج التشخيصية والوقائية والعلاجية بهدف تمكين المرضى من التعايش مع المرض والمساهمة في خفض معدلات السكري على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام من خلال نشر الوعي والتثقيف الصحي حول أسباب وطرق وآلية الوقاية والتعايش مع المرض.