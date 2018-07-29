أبناء الإمارات يثرون التجربة المعرفية في فعاليات الأكاديمية الصيفية للشباب

المصدر: دبي - البيان

أكدت الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات أن العديد من الدورات وورش العمل التي يتم تنظيمها للشباب المشاركين، هي بمجهود شباب الإمارات المتميزين في شتى مجالات العمل والمهارات، حيث أسهمت مجموعة من الشباب المتخصصين في تنظيم فعاليات الأكاديمية لإثراء المعرفة لدى الشباب المشاركين.

وقال محمد الحمادي، منسق الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات: «إن الأكاديمية تفخر بانضمام مجموعة من الشباب المبدعين لتقديم ورش العمل والمحاضرات التي تعمل على صقل مهارات الشباب في مختلف مجالات الحياة، ولنقل خبراتهم ومهاراتهم لباقي الشباب الراغبين في استثمار أوقات فراغهم في الإجازة الصيفية».

وقدم إبراهيم الملوحي، المتخصص في صناعة القهوة: «ورشة عمل حول صناعة وتحضير القهوة بطريقة احترافية، ابتداءً من اختيار البن وتحميصه وتحضيره وحتى تقديم القهوة، بالإضافة لأهم مزارع القهوة حول العالم، وطرق الاختيار الصحيح للبن».

وبدورها قدمت الفنانة عائشة الشامسي مع الفنان أحمد العيدروس، ورشة عمل حول صناعة محتوى رقمي من خلال استخدام الصلصال وتقنية «توقف الحركة» في الهواتف الذكية، حيث تهدف هذه الورشة لإثراء المحتوى الرقمي لشباب الإمارات في هذا المجال، وتحفيزهم لاستخدام الهواتف الذكية بطريقة مفيدة وإبداعية.

وتطرقت ورشة العمل لبعض الأرقام والمعلومات المتعلقة بهذه التقنية، ومراحل تطورها تاريخياً، والتطبيقات المستخدمة لصناعة هذا المحتوى، وإمكانية خلق قصة تعبيرية من خلال هذا النوع من مقاطع الفيديو.