«أنتم أهلنا» مبادرة من شرطة أبوظبي دعماً للأسر المتعثرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «أنتم أهلنا» لدعم الأسر المتعثرة من مختلف فئات المجتمع، ضمن مبادرات عام زايد 2018.

وأوضح اللواء سعيد سيف النعيمي، مدير قطاع المالية والخدمات، أن المبادرة التي ينفذها القطاع تأتي في إطار جهود شرطة أبوظبي المستمرة لتعزيز العمل الإنساني والاهتمام بفئاته وشرائحه المختلفة، ومن منطلق حرصها على تعزيز قيم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، المتمثلة بالحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة.

وأكّد العميد خليفة بطي الشامسي، نائب مدير القطاع ورئيس فريق مبادرة «أنتم أهلنا»، أنه سيتم بموجب هذه المبادرة صرف بطاقات العمل الإنساني للفئات المستهدفة من المجتمع، وعددها 86 أسرة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، لاختيار الحالات والأسر من الفئات المستهدفة التي تحتاج إلى الدعم والمساعدة، من خلال الاستفادة من الخدمات المتوفرة في قطاع المالية والخدمات، مثل توفير الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة من الأسر المتعثرة.

وتأتي المبادرة تعزيزاً لقيمة بناء الإنسان في استراتيجية عام زايد 2018.