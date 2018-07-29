تشغيل مفقّس أسماك بمراكز البيئة البحرية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة اتفاقية تعاون مع شركة فيش فارم في مقر الوزارة بدبي، بـشأن تشغيل مفقس أسماك بإدارة مراكز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة.

وقد وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سلطان علوان، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، بينما وقع من جانب شركة فيش فارم، بدر بن مبارك مدير عام شركة فيش فارم.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، أكد سلطان علوان أن توقيع الاتفاقية جاء في إطار الحرص المشترك على تحقيق رؤية الإمارات 2021 وتطبيقاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر أطر تنظيمية ملائمة، مضيفاً إن المذكرة تحقق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في تعزيز التنوع الغذائي وضمان استدامة الإمداد الغذائي من بيئتنا المحلية، وذلك من خلال محورين أساسيين وضعتهما الوزارة في أهدافها الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية مخزون الثروة السمكية باعتباره من الموارد الطبيعية المحلية المتجددة، وتنمية الاستثمار في تكنولوجيا استزراع الأحياء المائية وتقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص للتوسع بالاستثمار في هذا المجال.

موافقة

وبموجب الاتفاقية، التي تمتد على مدار ثلاث سنوات، وافقت وزارة التغير المناخي والبيئة على استخدام شركة فيش فارم للمفقس التابع لإدارة أبحاث البيئة البحرية بالوزارة وفقاً للمخطط المتفق عليه بهذه الاتفاقية والذي يوضح نطاق ومجال العمل باستخدام (24) حوضا ذات سعة 10امتار مكعبة لكل حوض.

كما تلتزم شركة فيش فارم بتزويد الوزارة بـ 300 كهف اصطناعي عن كل سنة وفقاً للمواصفات المنصوص عليها بالاتفاقية. ومن جانبه قال بدر بن مبارك، مدير عام شركة فيش فارم، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الشركة وخبرتها في مجال استزراع الأحياء المائية .

مسوحات

وكانت وزارة التغير المناخي والبيئة قد أنهت المسوحات لمخزون الثروة السمكية لعام 2017 لمياه الصيد التابعة للدولة بالخليج العربي وبحر عمان، وذلك بالتعاون ودعم من هيئة البيئة في أبوظبي وأحد المعاهد العالمية المتخصصة في مجال أبحاث البيئة البحرية، وبينت النتائج توقف انحدار الكثافة الحيوية لمخزون الثروة السمكية، كما أظهرته نتائج المسوحات في عام 2001 وعام 2011 مقارنة بوضع المخزون في عام 1980.