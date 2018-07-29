«أنتم أولاً» مبادرة توعية لعمال المواقع الإنشائية في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفذ قسم الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة تهدف إلى توعية الفئة العاملة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة خلال العمل في المنشآت الخارجية وخصوصاً تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويأتي تنفيذ شرطة عجمان لهذه المبادرة من منطلق مسؤوليتها تجاه جميع أفراد المجتمع والحرص على ترسيخ قيم الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع والقيم الإنسانية وتقديم العون والشكر للآخرين، وتقديراً لدور العمالة المهم في المجالات المختلفة، والذي يعتبر حجر الأساس في مسيرة التنمية، وحرصاً على سلامتهم وأداء عملهم دون التعرض لأي مخاطر.

ووزع فريق قسم الشرطة المجتمعية المياه والمشروبات الباردة على العمال لتشجيعهم على شرب المياه بكثرة لتبريد الجسم وتعويض السوائل المفقودة، وتقديم النصح والإرشاد لهم.