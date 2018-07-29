«أصدقاء الشرطة» يتعرّفون إلى خدمات مركز القيادة والتحكّم في العين

المصدر: العين - البيان

زار طلاب برنامج أصدقاء الشرطة نخبة المستقبل بشرطة أبوظبي مركز القيادة والتحكم في منطقة العين، حيث تعرفوا على خدماته والأجهزة والتقنيات الحديثة المستخدمة في العمل.

واستمع الطلاب إلى شرحٍ حول تطبيق منظومة الاستجابة الأمنية من خلال استقبال المكالمات على هاتف الطوارئ 999 وتوجيه الدوريات إلى مواقع الحوادث بالتنسيق مع الجهات الشرطية الأخرى.

وشارك الطلاب ضمن البرنامج في أنشطة رياضية وترفيهية في كرة القدم والسباحة ومشاهدة أفلام في قاعة السينما في «مول الفوعة»، وممارسة هواياتهم على مسرح نادي ضباط الشرطة في العين، إلى جانب الألعاب والمسابقات التي رصدت لها جوائز وهدايا عينية.

وعمل مركز التربية الرياضية الشرطية بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، على إعادة تهيئة مسبح ومرافق نادي ضباط شرطة العين، لاستقبال أصدقاء الشرطة. وأوضح المقدم مصبح راشد الكعبي المكلف بالإشراف على إعادة تهيئة مرافق النادي والمسبح، أن شرطة أبوظبي حريصة على تهيئة الأجواء الملائمة، لاستقبال أبنائنا «أصدقاء الشرطة»، حيث تم تأهيل وصيانة المسبح وفق أرقى المواصفات المطابقة لأمن وسلامة المسابح في الدولة.