إعصار "جونغداري" يلغي 410 رحلات داخلية في اليابان

المصدر: أ ف ب

ضرب إعصار قوي ليل السبت الاحد الساحل الشرقي لليابان بين ناغويا واوزاكا ما دفع السلطات الى الدعوة لعمليات اجلاء في بلاد شهدت بداية يوليو فيضانات كارثية.

وضرب الاعصار جونغداري الذي رافقته رياح بلغت سرعتها 180 كلم في الساعة، الساحل الياباني في منطقة ايزي قرابة الاولى فجر الاحد بالتوقيت المحلي (16,00 ت غ السبت)، بحسب قناة ان اتش كاي التلفزيونية.

ويتجه الاعصار الذي سبق ان تسبب بامطار غزيرة في شرق اليابان، الى الغرب، بحسب الارصاد اليابانية.

وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون أمواجا عاتية تضرب شاطىء شيمودا جنوب غرب طوكيو ورياحا عاتية تضرب الاشجار.

وقالت وكالة كيودو للانباء إن رجلا فقد في منطقة كاناغاوا قرب طوكيو بعدما علقت سيارات عدة بينها سيارة اسعاف على طريق ساحلية غمرتها الامواج.

و"جونغداري" يفترض أغغاغغغان يضرب لاحقا شوغوكو حيث ادت امطار غزيرة مطلع تموز/يوليو الى سيول وحوادث انزلاق للتربة اسفرت عن سقوط حوالى 220 قتيلا.

ولا يزال نحو اربعة الاف ناج يقيمون في ملاجىء موقتة او في منازلهم المتضررة.

وقبل وصول "جونغداري"، حذرت السلطات السكان من خطر هطول امطار غزيرة وانزلاق للتربة ورياح عنيفة جدا وامواج عاتية. وقد دعت الى عمليات اجلاء وقائية.

وقال المسؤول في وكالة الارصاد الجوية ميناكو ساكوراي لصحافيين "نريد ان يصغي الناس وخصوصا في المناطق التي هطلت فيها الامطار (في تموز/يوليو) الى نصائح الاجلاء".

وأمرت سلطات شوبارا في منطقة هيروشيما (غرب) باجلاء نحو 36 الفا و400 من السكان.

وقال المسؤول في المدينة ماساهارو كاتاوكا لفرانس برس "رغم انه لم تهطل أمطار هنا، نطلب من الناس إخلاء المنطقة قبل هبوط الليل".

وقالت وسائل الاعلام اليابانية إن ستة الاف و380 من السكان تلقوا ايضا امرا بالاخلاء في كوري.

وألغيت اكثر من 410 رحلات داخلية حتى الآن بسبب وصول الاعصار وعلق عمل القطارات بين طوكيو والجزر المجاورة بسبب الامواج العاتية.

وكانت الفيضانات في شوغوكو أسوأ كارثة تنجم عن أحوال جوية سيئة في اليابان منذ عقود.