اختتام مهرجان ليوا عجمان للرطب

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

اختتمت مساء الْيَوْمَ فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب في دورته الخامسة، والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على مدى أربعة أيام في قاعة الامارات للضيافة بمنطقة الجرف.

واشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات والأنشطة، التي تستهدف إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، وذلك ضمن أجواء احتفالية حافلة بالمرح والفعاليات المشوقة لكل أفراد العائلة.

وقدم المهرجان أكبر عرض لأجود ما أنتجه النخيل في دولة الإمارات، حيث عرض عشرات المزارعين أفضل وأفخر أنواع الرطب والتمور. وأشاع المهرجان أجواء الفرح لدى الأسر بما رافقه من برامج تراثية ومسابقات للأطفال وعروض موسيقي واُمسيات شعرية.