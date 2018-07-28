الإمارات تتسلم راية استضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020 بدبي

المصدر: البيان الالكتروني

تسلمت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع راية استضافة الإمارات للكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2020 وسط مباركة دولية وجماهيرية كون الإمارات تمثل مقصدا عالميا جاذبا للمجتمع الدولي ليقام بدبي في منتصف سبتمبر 2020 برعاية كريمة وسامية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك خلال مراسم تسليم الراية - التي أقيمت في قاعة مركز المعارض والمؤتمرات في مدينة جلاسكو الأسكتلندية - بحضور رئيس المنظمة الدولية لمتلازمة داون ورئيس مجلس إدارة جمعية متلازمة داون الأسكتلندية وأعضاء وفد الدولة ورؤساء الوفود الدولية المشاركة في الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2018 الذي أختتم أعماله في جلاسكو أمس.

وقامت معالي حصة بنت عيسى بو حميد - ترافقها روضة محمد جمعة العتيبة نائبة سفير الدولة بالمملكة المتحدة - بزيارة تفقدية لجناح الإمارات في المعرض المصاحب للكونغرس.. مشيدة بأسلوب العرض وشموليته والتسويق للإمارات واختيار دبي لاستضافة الكونغرس العالمي 2020 .

وقد استهل حفل الختام للكونغرس بعرض لدولة الإمارات قدمته الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس جمعية الإمارات لمتلازمة داون استعرضت خلاله تاريخ وانجازات جمعية الإمارات لمتلازمة داون منذ تأسيسها عام 2006 والخدمات والأنشطة المقدمة والخطط المستقبلية التي تعزز تمكين ودمج ذوي متلازمة داون بالإضافة إلى تحفيز الوفود المشاركة لحضور الكونغرس العالمي لمتلازمة داون دبي 2020 ..منوهة إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافه هذا الحدث العالمي جاء لمكانتها على الخارطة الدولية والإنجازات العالمية المتميزة وتوجهات القيادة الرشيدة لتمكين ودمج أصحاب الهمم بالإضافة إلى السياسة الوطنية لأصحاب الهمم والمبادرات الاستراتيجية ومبادرة حكومة دبي مجتمعي مكان للجميع .

وتخلل مراسم الحفل تبادل الهدايا مع جمعية متلازمة داون الأسكتلندية بالإضافة إلى تقديم هدية للمنظمة الدولية لمتلازمة داون.

وأكد المهندس أسامة الصافي أمين السر العام بجمعية الإمارات لمتلازمة داون أهمية استضافة الكونغرس في دبي 2020 وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات وفق أحدث المستجدات وجلب أفضل البحوث والممارسات العالمية التي تخدم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

يذكر أن الإمارات تعتبر أول دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا تفوز باستضافة الكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020 بدبي وذلك في ظاهرة عالمية تجمع أكثر من 1200 شخص من الخبراء والمختصين والباحثين في مجال ذوي متلازمة داون وأسرهم.. فيما تأتي استضافة الإمارات لهذا الحدث العالمي نظرا لمكانتها على الخارطة الدولية والإنجازات العالمية المتميزة التي حققتها على كافة الصعد وبفضل توجيهات القيادة الرشيدة لتمكين أصحاب الهمم من العيش الكريم.