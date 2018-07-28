278مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي في دبي

المصدر: البيان الالكتروني

كشف مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن وسائل النقل الجماعي في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، نقلت في النصف الأول من عام 2018 وفقا للأرقام الصادرة من الهيئة، 277 مليوناً و910 آلاف راكب، مقارنة بنحو 275 مليوناً و242 ألف راكب في الفترة ذاتها من العام المنصرم، وبلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في النصف الأول من العام الجاري قرابة مليون و535 ألف راكب.

وقال الطاير: استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بمعدل 37.17%، تلته مركبات الأجرة ثانياً بنسبة 31.61%، وحلت حافلات المواصلات العامة ثالثاً بنسبة 27.48%، مشيراً إلى أن مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر، نقل في النصف الأول من العام الجاري 103 ملايين و292 ألف راكب، مقارنة بنحو 100 مليون و558 ألف راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد مستخدمي الخط الأحمر 66 مليوناً و862 ألف راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي الخط الأخضر 36 مليوناً و430 ألف راكب، وبلغ عدد مستخدمي ترام دبي ثلاثة ملايين و207 ألف راكب، محافظاً على قرابة عدد ركاب العام الماضي نفسه.



وأضاف: سجلت محطات المترو المشتركة بين الخطين الأحمر والأخضر النسبة الأكبر في عدد الركاب، حيث بلغ عدد ركاب محطة برجمان (على الخطين) ستة ملايين و369 ألف راكب، فيما بلغ عدد ركاب محطة الاتحاد (على الخطين) خمسة ملايين و488 ألف راكب، وشهد عدد ركاب محطات الخط الأحمر تغيراً في ترتيب المحطات التي تستقطب أكبر عدد من الركاب، حيث تصدرت محطة أبراج بحيرات جميرا القائمة بخمسة ملايين و524 ألف راكب، تلتها محطة الرقة بأربعة ملايين و921 ألف راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بثلاثة ملايين و934 ألف راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة الفهيدي في صدارة القائمة بأربعة ملايين و79 ألف راكب، ثم محطة بني ياس بثلاثة ملايين و302 ألف راكب، تلتها محطة الاستاد بمليونين و896 ألف راكب.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في النصف الأول من العام الجاري، بلغ 76 مليوناً و379 ألف راكب، فيما بلغ إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي سبعة ملايين و183 ألف راكب مشيراً إلى أن مركبات الأجرة في دبي التي تشمل (تاكسي دبي وهلا تاكسي وشركات الامتياز) نقلت في النصف الأول من العام الجاري 87 مليوناً و849 ألف راكب.



وأعرب مطر الطاير عن سروره بالنتائج الجيدة لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، التي تشهد نمواً مطرداً نتيجة للتكامل بين منظومة النقل الجماعي في الإمارة، مؤكدا أن وسائل النقل الجماعي باتت تشكل العمود الفقري لحركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، وأصبحت الخيار المفضل للتنقل لدى شريحة كبيرة من سكان وزوار دبي.

وقال: ساهمت المشاريع الكبيرة والمتنوعة التي نفذتها الهيئة، في النمو المتزايد لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي، حيث ارتفعت نسبة مساهمة النقل الجماعي (مترو، وترام، وحافلات، ونقل بحري) في حركة السكان من 6% في عام 2006 إلى 16.4% في عام 2017، وترتفع هذه النسبة إذا أضفنا لها مركبات الأجرة لتصل إلى 25.8%، وتسعى الهيئة لرفع نسبة مساهمة النقل الجماعي (مترو، وترام، وحافلات، ونقل بحري) إلى 20% بحلول عام 2020، و30% عام 2030، موضحاً أن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للطرق والنقل التي تعمل هيئة الطرق والمواصلات بموجبها تركز على مبدأ التكامل بمعنى تحقيق الانسيابية وسهولة التنقل في الإمارة تعتمد على توفير حلول متكاملة تشمل تطوير وتوسيع شبكات الطرق والمعابر، وتطوير نظام النقل الجماعي بجميع عناصره من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري، وتطوير أنظمة المرور والنقل التقنية اللازمة لتحقيق أفضل استغلال وأعلى كفاءة لنظام الطرق والنقل الجماعي، وكذلك تطبيق السياسات القادرة على الحد من اعتماد الجمهور شبه الكلي على المركبات الخاصة وزيادة اعتمادهم على وسائل وأساليب النقل الأخرى شاملة وسائل النقل الجماعي، والمشاركة في الرحلات لا سيما في مدينة كدبي تزيد فيها ملكية المركبات الخاصة على مركبة لكل شخصين من السكان.