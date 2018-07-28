شرطة دبي تطّلع على إنجازات نظيرتها بأبوظبي في إبطال المتفجرات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اطلع وفد من القيادة العامة لشرطة دبي على إنجازات ومجالات التطور في قواعد البيانات، التي تطبقها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مكافحة الجريمة وإبطال المتفجرات، وذلك ضمن برامج الزيارات المتبادلة بين الجهتين، لتعزيز علاقات التعاون في مجالات الأمن المختلفة. وكان الوفد برئاسة، الرائد مطر المزروعي، رئيس قسم الإبطال في إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، زار إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، والتقى النقيب مطر راشد الشامسي، مدير مركز جمع المعلومات الفنية للمتفجرات، بحضور عدد من الضباط.

بلاغات

وتعرف الوفد على المهام والأساليب التكتيكية التي تنفذها شرطة أبوظبي في التعامل مع البلاغات، وفق أفضل الممارسات المطبقة، والتطبيقات المستخدمة، والأساليب الحديثة في إنشاء قواعد البيانات المركزية، والجهود المبذولة في تعزيز مسيرة الأمن والأمان.

كما استمع إلى شرح حول وسائل الكشف عن الجرائم، وفحص وتحليل الأجسام المشبوهة وفق أحدث الأساليب العلمية المتقدمة، والتجهيزات التقنية المستخدمة في جمع المعلومات الفنية، والتي تواكب أحدث الحلول الابتكارية في مجال مكافحة الجريمة.