نهيان بن مبارك يحضر أفراح الكعبي والعامري

المصدر: Ⅶ العين - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، حفل الاستقبال الذي أقامه جمعة عبيد سلطان بن زهير الكعبي بمناسبة زفاف نجله «خالد» إلى كريمة أحمد عبيد سلطان بن زهير الكعبي.

وحضر الحفل -الذي أقيم بقاعة زاخر للأفراح بالعين- عدد من الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الحفل الذي أقامه سعيد محمد بالكيلة العامري بمناسبة زفافه نجله «عوض» إلى كريمة محمد حسن بثيما العامري.

وحضر الحفل -الذي أقيم مساء أول من أمس في مركز العين للمؤتمرات والاحتفالات- الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ محمد بن ركاض العامري، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان القبائل والأهل والأصدقاء.

وشاركت العيالة وفرقة الحربية في الحفل بتقديم فقرات شعبية وتراثية.