حمدان بن محمد: الساحة الشعرية في الدولة فقدت إحدى أبرز الشاعرات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نعى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فقيدة الوطن عوشة بنت خليفة، على موقع سموه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكداً سموه أنها واحدة من رواد الشعر النبطي في الإمارات وبرحيلها فقدت الساحة الشعرية في الدولة إحدى أبرز وأهم الشاعرات، حيث قال سموه في تغريدته: «فقدت ساحتنا الشعرية واحدة من أكبر الشاعرات في دولتنا.. عوشة بنت خليفة السويدي الملقبة بـ«فتاة العرب»، التي كانت من رواد الشعر النبطي الإماراتي.

نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان».

هزاع بن زايد: تركت إرثاً أدبياً سيبقى زاداً للأجيال المقبلة

شدد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة سموه على موقعه الرسمي على "تويتر"، على أن الشاعرة الراحلة عوشة بنت خليفة السويدي، تركت بصمة مهمة لا يمكن أن تغيب، إذ إنها تمثل ذاكرة إبداعية ثرية ملهمة للعطاء والإبداع بالنسبة لأجيال دولة الإمارات، حيث قال سموه : «برحيل عوشة بنت خليفة السويدي يفقد الشعر الإماراتي والخليجي والعربي صوتاً مؤثراً ترك بصمات لا تنسى في ذاكرة الأجيال وإرثاً أدبياً سيبقى زاداً للأجيال المقبلة... رحم الله الشاعرة الكبيرة «فتاة العرب» وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها وذويها ومحبيها الصبر والسلوان».