تواصل فعاليات حملة «سلامة الشواطئ»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تواصل إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي بالتعاون مع بلدية دبي والشركاء الاستراتيجيين تنفيذ حملة «سلامة الشواطئ» التي تهدف إلى بسط الأمن والأمان ونشر الاستقرار والطمأنينة. في غضون ذلك شهدت الحملة تنظيم فعالية توعية لأبناء الجالية التايلاندية من مرتادي شاطئ الجميرا بحضور أنوب بوراناسيات قنصل عام مملكة تايلاند ونائبه رانغسانت سري مانغكورن والمقدم طارق السويدي رئيس قسم الشؤون الدبلوماسية والقنصلية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي وعدد من موظفي شرطة دبي وموظفي القنصلية.

وقدم المشاركون في الحملة إلى رواد الشاطئ من أبناء الجالية التايلاندية بروشرات ومطويات تحمل رسائل التوعية والإرشاد حول ضرورة التقيد بالسباحة في المواقع المخصصة وبتعليمات وإرشادات السلامة. وأعرب المقدم السويدي عن شكره لقنصل عام مملكة تايلاند لحرصه على المشاركة في المبادرات التي تطلقها الدوائر الحكومية وحضوره فعالية حملة سلامة الشواطئ من أجل التوعية بإجراءات السلامة والأمان. يذكر أن حملة سلامة الشواطئ مستمرة يتم تنفيذها بناءً على توجيهات اللواء عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي، وقد صُممت لتلبي احتياجات وطبيعة الفترة الصيفية والجمهور المستهدف برسائل التوعية.