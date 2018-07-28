«طرق دبي» تنال جائزة إقليمية في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على جائزة (التميّز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية) (Excellence in GIS Implementation at GISWORX 2018) أو يُطلق عليها اختصاراً (EGI)، وهي جائزة إقليمية مرموقة تمنحها شركة جيستك (GISTEC)، وهي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في خدمات نظم المعلومات الجغرافية في المنطقة وممثل شركة إزري العالمية (ESRI) في الدولة، وهي من الشركات الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال.

وقد أُعلِنَ عن هذا الإنجاز في المؤتمر السنوي لنظم المعلومات الجغرافية (GISWORX)، الذي نظمته شركة جيستك مؤخراً في دبي، وحضره جمع كبير يمثلون مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة العاملة في الدولة والمنطقة عموما، إضافة إلى خبراء ومهتمين ومتحدثين بارزين من مختلف دول العالم.

جهود

وأعرب مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، عن سروره بالجائزة، كونها تعكس جهود الهيئة في الأخذ بأحدث أساليب التعامل مع تقنيات المعلومات وخاصة النظم الجغرافية بوصفها عنصراً مهماً يجب استثماره في تقديم خدمات متطورة في مجال النقل الجماعي وفق أرقى المعايير العالمية، ما يسهم بشكل كبير في إسعاد المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع ومنهم رواد وسائل النقل الجماعي، مشدداً على بذل المزيد من الجهود لرفع الكفاءة في التعامل والحفاظ على المعلومات من حيث اعتبارها من أهم الأصول التي تمتلكها الهيئة.

جاء ذلك خلال تسلمه للجائزة، من قِبل فريق عمل نظم المعلومات الجغرافية التابع لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

تقنيات

وقد حصلت الهيئة على هذه الجائزة نظير تعزيزها لاستخدام التقنيات المكانية في استعراض وتحليل البيانات الجغرافية والمساهمة في رفع كفاءة العمل الميداني من خلال البوابة الإلكترونية الخارجية لنظم المعلومات الجغرافية، التي تخدم مهندسي ومفتشي الهيئة أثناء تواجدهم في المواقع الخارجية وتدعم توجهات الحكومة الذكية، إضافة إلى العمل على ربط وتكامل نظام المعلومات الجغرافية بالأنظمة التقنية في الهيئة.

وقال ماهر شيرة، مدير إدارة تقنية المعلومات بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة: «تحرص الهيئة دائماً على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال تقنية المعلومات لتسهيل جميع الإجراءات والمعاملات الإلكترونية، وذلك بهدف نيل السبق ضمن التوجّه العالمي في هذا المضمار، الذي أصبح إحدى أهم الركائز الأساسية للحياة العصرية والرافد المطلوب لدعم مسيرة التقدم والبناء وخلق العيش الرغيد للسكان من مواطنين ومقيمين وسائحين وزائرين، وإن فوز الهيئة بهذه الجائزة جاء بفضل جهودها الحثيثة في هذا المجال من خلال تنفيذها لأفضل الممارسات الفنية العالمية الخاصة بتوسيع وتعزيز وتوفير خدمات نظم المعلومات الجغرافية بشكل يتسم بالثبات والاستمرارية».

يذكر أن جائزة (التميّز في تطبيق نظم المعلومات الجغرافية) تعتبر واحدة من الجوائز، التي تُمنَح للجهات والمؤسسات التي تقوم بتشجيع وتحفيز الابتكار والتجارب في تطبيق تقنيات نظم المعلومات الجغرافية وتكريم الجهود المبذولة.