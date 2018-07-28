شاعرة دنا منها القمر وأنار طريق تفرّدها وشهرتها

المصدر: Ⅶ إعداد: خلود حوكل

تقول المصادر وبحسب ما ذكرته الدكتورة رفيعة غباش في كتابها الموثق لسيرة وحياة الشاعرة الراحلة فتاة العرب: إنها تحدثت خلال إحدى اللقاءات القديمة عن قصة الرؤيا التي أتتها وهي صغيرة حينما دنا منها القمر في المنام حتى ابتلعته، وهو ما فسّره المفسرون بأنها ستكون إمرأة ذات شأنٍ ومكانة، وهو ما تحقق فعلاً، إذ أصبحت قامة شعرية يشار إليها بالبنان، وامتازت قصائدها بالبعد الإنساني في صورها ومفرداتها.. هكذا إذاً، حلمت الشاعرة الراحلة بأنها "ابتلعت القمر" فكان أن أنارت الفضاءات الشعرية بروائع أقل ما يقال عنها إنها عبقرية أثارت الإعجاب بفضل تفرّد معانيها.

وتميزت قريحة الفقيدة بكونها ثرّة تنطوي على خزين معرفي متميز، وتفردت بكونها ذات حسّ شاعري مرهف.. وبعاطفة ومسحة إيمانية، خاصةً في قصيدتها «الغفران»، وقد تعززت مكانتها الشعرية بفضل مساجلاتها مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكذا تسمية سموه لها «فتاة العرب».

إنها حقاً لمفارقة عجيبة. فذلك المنام الذي ابتلعت فيه القمر كان يشي بمستقبل شهرتها وتميزها.. وها هي الآن تفارقنا والعالم مهتم بخسوف القمر.