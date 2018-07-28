«ليوا عجمان» يجتذب عشاق النخيل والرطب

المصدر: عجمان - البيان

تواصلت أمس لليوم الثالث على التوالي، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان ليوا عجمان للرطب 2018 والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية، في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان، وبإقبال جماهيري على فعاليات المعرض المتنوعة التي نجحت في استقطاب أفراد العائلة كافة من خلال الأنشطة والمسابقات والعروض الموسيقية التي تقام على مسرح المهرجان.

وتضمن المهرجان عدداً من الفعاليات الجديدة التي تلبي اهتمامات عشاق ومحبي زراعة النخيل والرطب، من خلال فئات مسابقة مزاينة الرطب، التي تشهد مشاركة عدد كبير من مزارعي النخيل، بالإضافة إلى مسابقة الفواكه والحمضيات. كما تم تخصيص فئة خاصة لمزارعي إمارة عجمان للمشاركة في مزاينة الرطب ويوجد ركن خاص بالسينما يقوم بعرض أفلام وثائقية من الأرشيف الوطني لدولة الإمارات عن الرطب والنخيل ورؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، حول زراعة النخيل وأهميتها وأصالتها.

كما تم تنظيم العديد من الفعاليات التراثية، والمسابقات والأنشطة المتنوعة، التي لاقت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، لاسيما من قبل الأسر والأطفال، وشملت تنظيم المزاد الخيري، حيث تم بيع العديد من السلال التي خصص ريعها لصالح مؤسسة حميد بن راشد الخيرية.

وتنظيم مسابقة ترفيهية وثقافية متنوعة، وشهدت مشاركة عدد كبير من مزارعي النخيل، بالإضافة إلى مسابقة الفواكه والحمضيات، لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم المزارعين للحفاظ على الزراعة وإعطاء الفرصة للمقيمين والزوار للاطلاع على هذه المحاصيل، وتضمنت المسابقة خمس فئات هي سلة الليمون، وسلة اللوز، وسلة المانجو، وسلة الفواكه، وسلة الحمضيات.