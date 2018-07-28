عصف ذهني للكُتاب والمؤلفين بشرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت اللجنة الفنية للقراءة، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ورشة عصف ذهني للكُتاب والمؤلفين من المنتسبين، حول أهمية القراءة ودورها في دعم الإبداع الفكري، وذلك بمقر المكتبة الذكية، في مجمع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الامنية بشرطة أبوظبي. وأوضح العميد، ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب، رئيس اللجنة الفنية للقراءة بشرطة أبوظبي، أن الورشة تأتي تجسيداً لرؤية شرطة أبوظبي في تحفيز منتسبيها من الكُتاب والمؤلفين على الإبداع والريادة.

واستعرضت الورشة أهم التحديات التي تواجه الكُتاب والمؤلفين، وتطلعاتهم في مجال الإبداع، وسبل دعمهم ورعاية مواهبهم، تماشياً مع قانون القراءة في الدولة. وأكد الشامسي أن القراءة لها دور ريادي في دعم الإبداع في شتى مجالات الكتابة والتأليف، كما أنها تصقل المواهب الابداعية وتنميها.