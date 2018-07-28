فحوصات للأسنان وكثافة العظام لـ 12 ألف سائق أجرة بدبي

المصدر: دبي - البيان

شارك أطباء من «عيادة دبي للأسنان» و«مركز دبي للعظام والمفاصل»، في إجراء فحوصات مجانية، للتحقق من كثافة العظام وسلامة الأسنان، وتقديم المشورة الطبية لأكثر من 12 ألف سائق مركبة أجرة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة تاكسي دبي. وشكر الدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات مدينة دبي الطبية على تعاونها المثمر مع مؤسسة تاكسي دبي وحرصها على تقديم مبادرات إنسانية لفئة سائقي مركبات الأجرة في المجتمع، وأكد أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بسائقيها الذين يعكسون نهج تميزها.

بدوره، قال الدكتور علي الحمادي، المتحدث الرسمي لـ«مركز دبي للعظام والمفاصل»: «يشكل سائقو الأجرة عصباً محركاً للحياة في مدينة دبي. وبحكم طبيعة عملهم، يقضي السائقون ساعات طويلة جالسين بنفس الوضعية، ولهذا السبب تعتبر آلام المفاصل والعضلات أمراً شائعاً لديهم».

وقالت الدكتورة خولة حميد بالهول، مديرة «عيادة دبي للأسنان»: «نسعى جاهدين لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للأسنان لمختلف شرائح المجتمع، إذ نــرى فـي ابتسامة الأفـراد مصـدر سعـادةٍ لنا».