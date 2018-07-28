محمد بن راشد ومحمد بن زايد: عـوشة السويدي قامة أدبية شامخة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، مؤكدين أنها فقيدة الوطن وقامة أدبية شامخة، تمثل رمزاً كبيراً في الأدب والحكمة والشعر.

جاء ذلك في تغريدتين لسموّهما على حسابيهما الرسميين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «فقد الوطن رمزاً كبيراً في الأدب والحكمة والشعر.. عوشة بنت خليفة السويدي (فتاة العرب) رحمها الله.. وأسكنها فسيح جناته.. وألهم ذويها وألهمنا الصبر والسلوان.

تركت (فتاة العرب) خلفها كنوزاً من الأدب والشعر ستظل تحكي سيرتها وتحمل ذكراها خالدة في صفحات الوطن».



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدته: «فقدت الإمارات قامة أدبية شامخة وعلامة فارقة في الشعر النبطي، ظلت قصائدها في الوطن والتاريخ والدين لعشرات السنين تثري الذاكرة الإماراتية حكمة وثقافة ومعرفة وإبداعاً.. رحم الله عوشة بنت خليفة السويدي رحمة واسعة وأدخلها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان».