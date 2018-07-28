إشادة دولية بإنجازات الإمارات في تأهيل ودمج ذوي متلازمة داون

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أشاد أندرو بويز المدير التنفيذي للمنظمة الدولية لمتلازمة داون بالإنجازات المتميزة التي حققتها دولة الإمارات في مجال رعاية وتأهيل وتمكين ودمج أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

وثمن بويز - خلال زيارته جناح دولة الإمارات المشارك في المعرض المصاحب للكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2018 الذي يختتم اليوم في مدينة جلاسكو الأسكتلندية - جهود جمعية الإمارات لمتلازمة داون في مجال دعم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

وتوقع المسؤول الدولي أن يكون الكونغرس العالمي لمتلازمة داون المقرر عقده في دبي عام 2020 حدثاً مميزاً يعكس مكانة الإمارات على الخارطة الدولية وخاصة مع مواكبته استضافة الإمارات لمعرض اكسبو 2020.

وشارك وفد الإمارات برئاسة الدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون في العديد من ورش العمل والاجتماعات الفنية المتخصصة في رعاية ذوي متلازمة داون التي أقيمت على هامش الكونغرس العالمي 2018 في جلاسكو الذي استمر أربعة أيام.

وشهد جناح الدولة المشارك في المعرض المصاحب للكونغرس حضوراً مكثفاً من كافة وفود الدول المشاركة البالغ عددها 64 دولة وبمشاركة نحو 150 مشاركاً من ذوي متلازمة داون حيث يعرض الجناح إنجازات جمعية الإمارات لمتلازمة داون والترويج للسياحة في الدولة بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التي عكست تراث دولة الإمارات.