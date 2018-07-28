15 محطة كهرباء جديدة بـ1.55 مليار نهاية 2018

المصدر: Ⅶ دبي - وائل نعيم

كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»، أن عدد المحطات الرئيسية الجديدة جهد 132/‏11 ك.ف. المتوقع تدشينها قبل نهاية العام يبلغ 15 محطة، بكلفة إجمالية تبلغ 1.55 مليار درهم، لافتاً إلى أن الهيئة دشنت 15 محطة جهد 132/‏11 كيلوفولت بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.73 مليار درهم حتى مايو 2018، ويبلغ عدد محطات النقل جهد 132/‏11ك.ف في دبي حتى الآن 255 محطة.

قدرة إنتاجية

وقال الطاير: إن إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة في دبي حالياً 413 ميغاواط، ومن المتوقع أن يصل حجم القدرة الإنتاجية للكهرباء التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة في دبي بحلول عام 2020 إلى ألف و13 ميغاواط، مبيناً أنه يتطلب تحقيق أهداف استراتيجية الهيئة في الطاقة النظيفة، قدرة إنتاجية تبلغ 42 ألف ميغاواط من الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2050. وهدفنا هو زيادة نسبة الطاقة النظيفة إلى 75% بحلول عام 2050، من خلال استراتيجية دبي النظيفة للطاقة 2050.

وتابع: نعمل في الهيئة على تحقيق الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك وفق منظور ورؤية الهيئة في أن تكون مؤسسة مُستدامة مُبتكرة على مستوى عالمي. ورصدنا استثمارات بقيمة 81 مليار درهم لقطاع الطاقة في دبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث نسعى لدعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدمية مميزة للطاقة؛ من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة.

محطات رئيسية

وأوضح الطاير أن عدد محطات إنتاج الكهرباء الرئيسة في دبي يبلغ 6 محطات في مجمع جبل علي «D,E,G, K,L,M»، ومحطة في مجمع العوير «H»، إلى جانب مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وذلك لخدمة خطط التوسع العمراني والتنمية في دبي.

وتصل القدرة الإنتاجية حالياً لمحطات إنتاج الكهرباء إلى 10 آلاف و413 ميغاواط. وحول خطة الهيئة التوسعية في إنشاء محطات كهرباء لغاية 2020، قال الطاير: إن الهيئة تقوم بتنفيذ مخططاتها لزيادة القدرة الإنتاجية للكهرباء من خلال: زيادة تبلغ 700 ميغاوات في القدرة الإنتاجية لمحطة جبل علي «M» لإنتاج الكهرباء في مجمع جبل علي بحلول عام 2018، وزيادة تبلغ 590 ميغاوات في القدرة الإنتاجية لمحطة جبل علي «K» لإنتاج الكهرباء - المرحلة الثالثة في مجمع جبل علي بحلول 2019. كذلك إنشاء المرحلة الرابعة لمحطة العوير «H» لإنتاج الكهرباء - في مجمع العوير وبقدرة انتاجية تبلغ 829 ميجاواط بحلول 2020، وزيادة تبلغ 600 ميجاوات في القدرة الإنتاجية من الطاقة الشمسية من الخلايا الكهروضوئية (PV) في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بحلول عام 2020، إضافة إلى إنشاء وحدة إنتاج الكهرباء الأولى من الفحم النظيف بقدرة إنتاجية تبلغ 666 ميجاواط في مجمع حصيان لإنتاج الكهرباء بحلول 2020.

وذكر أن إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي سيبلغ خلال 2020 نحو 13 ألفاً و 798 ميغاواط مشتملة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية، لافتاً إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي ستقوم بدعم إكسبو 2020، وقد دشنت الهيئة 3 محطات تحويل كهرباء رئيسية بقدرة 132/‏11 كيلوفولت بكوابل 132 كيلوفولت مجموع أطوالها 45 كم، وأطلقت على هذه المحطات أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي وهي: الفرص والتنقل والاستدامة. كما تبلغ قيمة استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي المخصصة لمشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لدعم إكسبو 2020 دبي نحو 4.26 مليارات.

طاقة نظيفة

وذكر أن الهيئة تعتزم إنتاج نصف الطاقة التي سيستخدمها المعرض من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، تعزيزاً للاستدامة التي تشكل محوراً أساسياً من محاور المعرض، وسيمد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مرافق المعرض بنحو 400 ميغاوات من الطاقة النظيفة. وبين أن هيئة كهرباء ومياه دبي، حققت نتائج عالمية في مجال تحسين كفاءة الطاقة في جانبي الإمداد والطلب، ما عزز نجاح ممارساتها الفعالة والمستدامة في هذا الجانب، حيث انخفضت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، من 7 % إلى 3.3 %، والفـــاقد في شبكات نقل وتوزيع شبكات المياه، من 42 % إلى 8%، وهي من أقل النسب المسجلة على مستوى العالم وهذا بحد ذاته إنجاز يضاف إلى إنجازات الهيئة العالمية. كذلك فإن معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك سنوياً بلغ 2.6 دقيقة، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء الأوروبية والأميركية.

خدمات

قال سعيد الطاير: نسعى إلى دعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدمية مميزة للطاقة، من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي، وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.