25 مليون تحميل لألعاب شرطة دبي الإلكترونية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشف العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي عن تجاوز عدد تحميل الألعاب الإلكترونية المطورة من قبل شرطة دبي 25 مليون تحميل على الهواتف الذكية. وقال العميد الرزوقي: إن عدد تحميل ألعاب شرطة دبي بلغ مليوناً و180 ألفاً و34 في الإمارات و3 ملايين و484 ألفاً و393 في السعودية و2 مليون و466 ألفاً و707 في أميركا ومليوناً و689 ألفاً و105 في روسيا ومليوناً و628 ألفاً و539 في البرازيل.

ولفت إلى أن فئة الألعاب التعليمية احتلت المركز الأول في تحميل الألعاب في 74 دولة بـ 16 لغة منها العربية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية واليابانية والكورية والصينية والبرتغالية.

تكنولوجيا افتراضية

ونوه العميد الرزوقي أن هذه الألعاب تم تطويرها داخلياً من قبل موظفي شرطة دبي وذلك في مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي ويتم توفيرها على متاجر الألعاب الإلكترونية ومراكز الشركة الذكية SPS وقامت شرطة دبي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية لهذه الألعاب في وزارة الاقتصاد وتمكنت من بناء وتطوير المورد البشري الذي اكتسب خبرة ممتازة في تطوير الألعاب الإلكترونية.

وأكد التزام شرطة دبي وبتوجيهات اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام بترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لشرطة دبي، وذلك من خلال تطوير الألعاب الإلكترونية التوعوية والمسلية.