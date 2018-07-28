كندا تمدد اتفاقيتي النقل مع الإمارات ومصر

المصدر: Ⅶ دبي- سيد صالح

أعلن مارك جارنو، وزير النقل الكندي، أمس، في تصريح رسمي من العاصمة الكندية أوتاوا عن انتهاء مفاوضات تمديد اتفاقية النقل المبرمة بين بلده وكل من دولة الإمارات ومصر بنجاح.

ويتيح تمديد اتفاقية النقل بين الإمارات وكندا لحكومتي البلدين تخصيص نسبة 68% إضافية من المقاعد المتاحة على رحلات الناقلات الجوية الرسمية في كلٍ من البلدين.

كما باتت الاتفاقية بعد تمديدها تضم لأول مرة رحلات مخصصة للشحن الجوي. وصارت هذه الحقوق الممنوحة بموجب التمديد متاحة للناقلات كي تستخدمها بصفة مباشرة.وقال جارنو: «يسرنا تمديد هاتين الاتفاقيتين مع منح مرونة إضافية للناقلات الجوية في كلٍ من الإمارات ومصر لخدمة سوقيهما المتناميين».



