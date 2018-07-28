15 محطة كهرباء جديدة في دبي بـ1.55 مليار درهم نهاية 2018

المصدر: Ⅶدبي - وائل نعيم

تدشّن هيئة كهرباء ومياه دبي خلال النصف الثاني من العام الجاري 15 محطة (جهد 132/11 كيلوفولت)، بكلفة إجمالية تبلغ 1.55 مليار درهم، وكانت الهيئة دشنت 15 محطة (جهد 132/11 ك.ف) بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.73 مليار درهم حتى مايو 2018، ويبلغ عدد محطات النقل (جهد 132/11 ك.ف) في دبي حتى الآن 255 محطة. أعلن ذلك لـ«البيان» سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، مؤكداً أن إجمالي القدرة الإنتاجية للكهرباء في دبي التي يتم إنتاجها من الطاقة النظيفة حالياً 413 ميغاواط.