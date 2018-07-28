مناقشة مخاطر تسابق الشباب والاستعراض بمركباتهم

المصدر: أبوظبي - وام

ناقشت شرطة أبوظبي المخاطر الناجمة عن تسابق الشباب والاستعراض بمركباتهم على الطرقات وما ينجم عنها من حوادث قد تودي بحياتهم وحياة الآخرين من مستخدمي الطريق إلى جانب ما تسببه من إزعاج للسكان في أوقات متأخرة من الليل.

واستعرضت في اجتماع برئاسة المقدم بهيان حمد العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع السبل الكفيلة للحد من هذه الظاهرة. ودعا المشاركون إلى تكثيف التوعية بالظاهرة ضمن حملة «صيف بلا حوادث» وتوزيع نشرات تثقيفية في المراكز التجارية في إطار الاستراتيجية بجعل الطرق أكثر أمناً.

حضر الاجتماع الرائد سليمان سالم الشحي رئيس قسم الإعلام الأمني في العين والرائد حمدان ذيبان مدير فرع العلاقات العامة في إدارة المرور في العين والنقيب حمد الظاهري من قسم شؤون الشرطة المجتمعية.