محمد بن زايد : "فتاة العرب" قامة أدبية وعلامة فارقة في الشعر النبطي

المصدر: البيان الالكتروني

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشاعرة عوشة بنت خليفة السويدي المعروفة بـ "فتاة العرب" التي وفتها المنية اليوم الجمعة، مؤكداً سموه أنها قامة أدبية وعلامة فارقة في الشعر النبطي.

وقال سموه في حسابه على تويتر"فقدت الإمارات قامة أدبية شامخة وعلامة فارقة في الشعر النبطي ظلت قصائدها في الوطن والتاريخ والدين لعشرات السنين تثري الذاكرة الإماراتية حكمة وثقافة ومعرفة وإبداعا .. رحم الله عوشة بنت خليفة السويدي رحمة واسعة وأدخلها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان".

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