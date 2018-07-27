خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رئيسي ليبيريا والمالديف

المصدر: Ⅶأبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى عبد الله يامين عبد القيوم رئيس جمهورية المالديف، وذلك بمناسبة يوم استقلال بلاده.

كما بعث سموه برقية تهنئة إلى الرئيس جورج ماني ويا رئيس جمهورية ليبيريا وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الله يامين عبد القيوم والرئيس جورج ماني ويا.