شرطة أبوظبي توعّي «أصدقاء الشرطة» بآفة المخدرات

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

نفّذت شرطة أبوظبي برنامجاً تثقيفياً وتوعوياً للطلبة المشاركين في برنامج أصدقاء الشرطة بأبوظبي «نخبة المستقبل» حول مخاطر آفة المخدرات.

وقال المقدم محمد علي الدرمكي، رئيس قسم العلاقات العامة والتوجيه في إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات، إن تكامل جهود الشرطة يشكل غاية في الأهمية ضمن برامج التوعية للنشء من خطر الإدمان على الحبوب المخدرة.

توعية

وأوضح المحاضر الرائد محمد خليفة الكعبي، من إدارة التوعية والمتابعة اللاحقة بمديرية مكافحة المخدرات، أن المشاركة تهدف إلى إظهار المخاطر المتعلقة بآفة المخدرات ووسائل الوقاية منها، وطرق التصدّي لهذا الخطر، لافتاً إلى أن خطط التوعية أسهمت في تعزيز المسؤولية لدى المجتمع.

وأكدت مها السقاف الهاشمي مدير فرع التوجيه الثقافي والمعنوي بشرطة أبو ظبي أهمية تقديم هذه النوعية من المحاضرات لتوعية الطلبة والطالبات بمخاطر هذه الآفة وآثارها السلبية في مجتمعنا.