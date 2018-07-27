مركز جنيف لحقوق الإنسان يعزز الشراكات مع المؤسسات الدولية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أكّد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، حرص المركز على تنمية العلاقات الاستراتيجية مع المؤسسات والهيئات الدولية بهدف تطوير الأداء وتحديث المفاهيم الحقوقية وفقاً للمعطيات العصرية في هذا الشأن، مثمناً تميز العلاقة القائمة بين مركز جنيف ومجلس الكنائس العالمي، التي تعكس آليات التعاون النشط والتكامل بين المؤسستين في تنظيم الملتقيات والندوات والفعاليات المتنوعة والتخصصية ذات الصلة بتعزيز القيم الإنسانية المشتركة، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف والتعصب الديني، وقال معاليه خلال لقائه مع الدكتور أولاف فيكي تفايت، الأمين العام للمجلس العالمي للكنائس، أثناء زيارته مقر المجلس في جنيف، ورافقه السفير إدريس الجزائري، المدير التنفيذي للمركز، إنه تم بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المركز والمجلس.