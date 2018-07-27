بلدية عجمان تكرّم الموظفين أصحاب الاقتراحات المتميزة

المصدر: عجمان - البيان

كرّم عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، في حفل خاص نظمته الدائرة، أصحاب الاقتراحات من الموظفين والإدارات المقدمة عبر نظام الاقتراحات والشكاوى، تقديراً منها لجهودهم المتميزة في تقديم الاقتراحات القيمة للعام 2017 لما لها أثر إيجابي في الإسهام بتطوير خدمات الدائرة وإعطاء صورة مشرقة عنها بتنافسية أمام قريناتها في المنطقة، ولإسهامات مقترحاتهم في تعزيز مسيرة الدائرة في مجال التميز المؤسسي، وتجعلها الأولى في خدماتها وتحفيزها موظفيها على مستوى العالم.

وأكّد عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، على هامش التكريم لعدد من الإدارات والموظفين والموظفات الفائزين بمعايير نظام الاقتراحات المحدث، أن هذا يأتي بتوجيهات ودعم من القيادة ورؤيتها الاستشرافية للمستقبل في تعزيز المبدعين وأصحاب المبادرات ممن تقدموا باقتراحات مجتمعية ومهنية تسهم في تطوير الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالدائرة خلال الفترة الماضية، بحضور عدد من المسؤولين فيها والموظفين.

وقال: إن تحفيز موظفي الدائرة هو عنوان نجاحنا وهدف لتطوير أدائنا من خلال دعم أصحاب المبادرات المجتمعية والمبدعين، وهو يعكس حرص القيادة العليا بالدائرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة، وحرصها على تطبيق منهجية التحفيز والتعزيز للمبادرين منهم من ذوي الكفاءات المهنية والإبداعات التطويرية، تأكيداً من الدائرة على دورها في تحديث خططها وخدماتها المجتمعية وتحسين أدائها المؤسسي بما يتوافق مع الاستراتيجية الاتحادية للدولة، وبما يواكب المنظومة الوطنية في تحقيق السعادة لموظفيها بحسب تطلعات وطموحات الدولة في الارتقاء بأداء أبنائها المواطنين.