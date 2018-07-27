وفد من «الخارجية» يبحث التعاون مع وزراء في موريشيوس

المصدر: Ⅶ بورت لويس - وام

بحث وفد من وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة نجلاء الكعبي مستشار وزيرة الدولة للتعاون الدولي، التعاون مع عدد من الوزراء في جمهورية موريشيوس، حيث التقى الوفد سيتاناه لوتشميناريدو وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية في موريشيوس سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والفنية والتجارية والتنموية والثقافية والسياحة والطيران وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك والتي تدفع بعجلة التقدم والتطور للبلدين.

وضم الوفد الدكتور راشد العفاري القائم بأعمال سفارة الدولة في موزمبيق غير المقيم لدى جمهورية موريشيوس ومنى المعيني نائب مدير الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وتضمنت الزيارة عقد اجتماعات عدة مع كبار المسؤولين من حكومة موريشيوس حيث التقى الوفد مع روبينا جادو- جاونبوكس وزيرة المساواة بين الجنسين وتنمية الطفل والرفاهية الأسرية.