فعاليات تراثية وأنشطة ترفيهية تُثري «ليوا عجمان للرطب»

المصدر: Ⅶ عجمان - أسامة أحمد

شهدت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ليوا عجمان للرطب، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، فعالياتها التراثية ومسابقاتها الثقافية وأنشطتها الترفيهية المنوعة التي لاقت إقبالاً جماهيرياً كبيراً خاصة من جانب العائلات.

ويتضمن المهرجان بدورته الحالية أكثر من 12 مسابقة ترفيهية وثقافية متنوعة إلى جانب مزاد خيري تم خلاله بيع العديد من السلال التي خُصص ريعها لصالح مؤسسة حميد بن راشد الخيرية بعجمان.

وشهدت مسابقة مزاينة الرطب مشاركة عدد كبير من مزارعي النخيل، وجاءت مسابقة الفواكه والحمضيات لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم المزارعين للحفاظ على الزراعة وإعطاء الفرصة للزوار للاطلاع على هذه المحاصيل، وتضمنت خمس فئات هي: سلة الليمون، وسلة اللوز، وسلة المانجو، وسلة الفواكه، وسلة الحمضيات.

وأقيمت خلال المهرجان مسابقة الحلويات الشعبية والحلويات المعاصرة، إضافة إلى مسابقة التصوير الفوتوغرافي والعديد من المحاضرات والندوات التثقيفية حول أهمية الزراعة بشكل عام ومكانة شجرة النخيل في التراث الإماراتي بشكل خاص.

وأكد صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن المهرجان يشكّل منصة لإحياء التراث وإبراز عادات وتقاليد أبناء الإمارات إلى جانب دوره السياحي والتجاري، مشيراً إلى أن المهرجان نجح في تعزيز مكانته بين المهرجانات المتخصصة بالتراث والبيئة والزراعة، وأصبح وجهة يترقبها عشاق السياحة التراثية.

وشملت الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان إقامة السوق الشعبي المرتبط بتراث النخيل والرطب من خلال مشاركة عارضين مختصين بالحرف الشعبية والصناعات اليدوية التي تعكس الموروث الثقافي الإماراتي.

وتضمن المهرجان لأول مرة ركناً خاصاً بالسينما يعرض أفلاماً وثائقية من الأرشيف الوطني لدولة الإمارات عن الرطب والنخيل ورؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حول زراعة النخيل وأهميتها وأصالتها في التراث الإماراتي العريق.

وشارك معهد الشارقة للتراث في فعاليات المهرجان، وقال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «نحرص على المشاركة في فعاليات المهرجان لكننا نشارك هذا العام كراعٍ فضي إلى جانب ركن الحرفيات الذي يشمل فنون السفافة والتلي وصناعة الليخ والقراقير، إضافة إلى ورش عمل متنوعة منها كتب التلوين والتي تتضمن معلومات مهمة عن الرطب وتم تصميمها خصيصاً للمهرجان».

تعريف

شاركت شرطة أبوظبي في مهرجان ليوا عجمان للرطب لإحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد العريقة، وتعريف الجمهور بأهمية شجرة النخيل، وقطاع الزراعة وعرضت في المهرجان السيارات الكلاسيكية والزي القديم. وقال المقدم محمد علي الدرمكي، رئيس قسم العلاقات والتوجيه في إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات، إن المشاركة تعكس الموروث الشرطي وجهود شرطة أبوظبي في النشاطات التي ترسخ الهوية الوطنية. وأعرب الزوار عن إعجابهم بفرقة موسيقى الشرطة التي قدمت مقطوعات وطنية وتراثية.