شرطة أبوظبي تطلق مشروع سواعد الإسعاف التطوعي

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أطلقت شرطة أبوظبي مشروع سواعد الإسعاف لاستقطاب متطوعين من المواطنين والمقيمين لتدريبهم وتأهيلهم على التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، والاستجابة للبلاغات، بتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين بالطريقة الصحيحة لحين وصول طواقم الإسعاف.

وتنفذ المشروع مديرية الطوارئ والسلامة العامة لقطاع العمليات المركزية، ضمن منظومة عمل شرطة أبوظبي في تحسين مستويات السلامة، وتطوير وتحديث خدمات الإسعاف.

وأفاد العقيد محمد إبراهيم العامري، مدير المديرية، أن المشروع يشمل جميع مناطق إمارة أبوظبي لمدة ثلاث سنوات، ويسهم في الحفاظ على الأمن والسلامة، وخفض زمن الاستجابة لخدمات الإسعاف، وتقليل الوفيات وخفض المضاعفات الناتجة عن الحالات الطارئة، وتعزيز العمل الإنساني لدى المجتمع.

وقالت المقدم الدكتورة ميثة محمد الدرعي، مدير مشروع سواعد الإسعاف، إنه يشترط في الشخص الراغب بالتطوع أن يكون من سكان إمارة أبوظبي، وألا يقل العمر عن 18 عاماً، وأن يتمتع بلياقة بدنية جيدة، وسيكون التدريب على الإسعافات الأولية باللغتين العربية والإنجليزية، ويركز على تمكين المتطوعين من التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، وإخضاعهم إلى دورات تنشيطية متواصلة للحفاظ على مهاراتهم.