تكريم شرطيين من «مرور بردبي»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كرّم العقيد الدكتور أحمد زعل المهيري، مدير المكتب التنظيمي للقيادة العامة لشرطة دبي، الرقيب علي علوي عبد الله، مسؤول دورية، ومساعده العريف عبد الله حسن السعدي، من مرتب مرور بردبي، وذلك لسرعة وصولهم إلى بلاغ حريق في منطقة اختصاص مركز شرطة البرشاء في غضون خمس دقائق، حيث قام المذكوران باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية حتى وصول سيارات الإسعاف ومركبات الدفاع المدني. وأشاد العقيد احمد المهيري بجهود وانضباط والتزام المكرمين وأدائهما المتميز، مما ترك سمعة طيبة لشرطة دبي لدى الجمهور في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

وقدم العقيد احمد المهيري في نهاية اللقاء شهادة شكر للرقيب علي علوي عبد الله، والعريف عبد الله حسن السعدي، تقديراً لجهودهما وتفانيهما في عملهما، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع منتسبي شرطة دبي على بذل المزيد من الجهد والعطاء في تقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.

من جانبهما، تقدم المكرمان بجزيل الشكر للقائد العام لشرطة دبي تقديراً لهذه اللفتة الكريمة واهتمامه بكل منتسبي شرطة دبي ومتابعتهم لعملهم ميدانياً، مؤكدين أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف على صدريهما وحافز لهما لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الجمهور.