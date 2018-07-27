ورشة عمل لمنسقي نظام الاقتراحات في شرطة دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظّم مركز الابتكار في الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي ورشة عمل تعريفية لمنسقي نظام الاقتراحات الهادف إلى تمكين متعاملي شرطة دبي بكل فئاتهم من تقديم الأفكار إلى القيادة العامة لشرطة دبي بطريقة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني والقنوات الذكية.

وأكّد النقيب خالد خليفة المزروعي، رئيس قسم الأفكار في الإدارة العامة للتميز والريادة، أن الورشة تهدف إلى تعريف منسقي نظام الاقتراحات حول آلية العمل المستحدثة في النظام، والاستماع إلى اقتراحاتهم وآرائهم في تطوير آلية العمل في النظام بما يحقق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي في هذا الشأن.

قدّم النقيب المزروعي شرحاً إلى المشاركين في الورشة حول نظام الاقتراحات وقنوات استقبال الاقتراحات، سواء من متعاملي الشرطة الداخليين أو الخارجيين.

والجدير ذكره أن نظام الاقتراحات بدأ في عام 1999 تحت مسمى برنامج الاقتراحات كأداة مهمة للموارد البشرية وللمتعاملين والجمهور في إيصال الأفكار التطويرية الجديدة، ولعب دوراً مهماً في تحفيز الفكر الإنساني الخلاق، وحفظ حقوق الملكية الفكرية والإبداعية لأصحابها عبر التوثيق الآلي المبرمج لكل الاقتراحات والأفكار الواردة، وأتاح الفرصة أمام جميع الموظفين بكل مناصبهم ورتبهم للمشاركة الفعالة في صناعة القرار بشرطة دبي.