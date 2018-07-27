معرض للأسر المنتجة في الشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظمت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة معرضاً للأسر المنتجة بهدف تمكين العائلات ذات الدخل المحدود من ترويج منتجاتها وتحسين أوضاعها المادية، وذلك في مبنى إدارة الخدمات المشتركة في منطقة الرحمانية واستمر على مدار 3 أيام.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن استراتيجية الهيئة تتضمن عدداً من المعايير الخاصة بالالتزام بالمسؤولية المجتمعية ودعم الفئات محدودة الدخل، وتهدف الهيئة من تنظيم معرض الأسر المنتجة إلى فتح المزيد من الآفاق وإتاحة الفرص أمام صاحبات المشاريع المنتجة لعرض منتجاتهن وإبراز قدراتهن الإبداعية، فضلاً عن رفع مستوى الأفراد والأسر بالانتفاع من الخدمات وتأهيل المستفيدين للاعتماد على الذات والاستقلالية وتشجيع الاكتفاء الذاتي والتشجيع للدخول في سوق العمل الإنتاجي.

بدورها، أشارت مريم عبيد هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة إلى أن المعرض تضمن العديد من المنتوجات التي تخص الأسرة والمرأة والطفل والمجتمع، منها ملابس للسيدات والأطفال إلى جانب منتجات منزلية متنوعة أبرزها البخور والعطور، والكريمات، ودلال، والبهارات، والمداخن المصنوعة يدوياً.