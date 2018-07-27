تخريج 30 منتسباً في دورة «مكافحة الجرائم الإلكترونية» بعجمان

المصدر: Ⅶ عجمان- البيان

شهد العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة في شرطة عجمان، تخريج دورة «مكافحة الجرائم الإلكترونية» نظمها معهد تدريب الشرطة في قاعة الإمارات بمبنى القيادة.

قدمها عماد محمد المسالمة، بمشاركة 30 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، تناول خلالها عدة محاور منها مفهوم الجرائم الإلكترونية، وكيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم، بالإضافة إلى كيفية مواجهة هذه الجرائم بالطرق الحديثة. وفي ختام الدورة، كرم مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة المحاضر، وقدم الشهادات لخريجي الدورة متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.